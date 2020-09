Annullate le Fiere di San Luca e il Tiramisu Day

Il Comune di Treviso ha comunicato oggi - 8 settembre - la scelta di non allestire per la prima quindicina di ottobre il parco divertimenti delle Fiere di San Luca, manifestazione centrale nel calendario degli eventi d'autunno della città. Questo, è spiegato, a causa dell'impossibilità di assicurare il rispetto delle «attuali norme volte a contrastare il contagio da Covid-19». Sarà tuttavia predisposto lo spazio ristorazione, con ingresso su prenotazione e posti a sedere limitati.



« L’emergenza Covid-19 ci ha portato a decidere con rammarico l’annullamento del quarto Tiramisù Day di Treviso previsto per il 4 ottobre 2020. Per noi la sicurezza dei nostri volontari, la sicurezza dei nostri sponsor e la sicurezza di tutte le persone che a decine di migliaia ogni anno vengono ad assaggiare il Tiramisù Di Treviso nel cuore della città dove è nato, ha la priorità - scrivono gli organizzatori - Tutto questo non ci deve sconfortare, ma dare invece nuova energia per continuare a lavorare ad iniziative che hanno come fine il dolce più amato dagli italiani, ma anche da tutto il mondo. Il nostro Tiramisù di Treviso » .

