Il prefetto Zappalorto: «Per ora non smantelliamo il campo profughi»

di Diego Degan - Davide Tamiello

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

CONA - «Per il momento non si smantella nulla. La direttiva ministeriale c'è, è lì e dobbiamo prenderne atto. Ma prima di prendere qualsiasi decisione voglio consultare l'Avvocatura dello Stato, nel frattempo tutto rimane così com'è». Ovvero: Edeco a gestire l'Hub di Cona fino a contrordine e bando per l'aggiudicazione dei servizi della base (per il momento) valido. Parola di Vittorio Zappalorto, prefetto di Venezia, ieri a Treviso per un vertice insieme ai colleghi di tutta la regione.