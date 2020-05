Ciclismo della Marca in lutto: è morta Vally Dametto

TREVISO Il mondo del ciclismo della Marca è in lutto: ieri mattina, sabato 9 maggio, è morta Vally Dametto, moglie di Roldano Brion, noto speaker, commentatore e profondo conoscitore di ciclismo. Aveva 69 anni ed è morta in seguito l'acutizzarsi della malattia che l'aveva colpita nei giorni di Pasqua. Vally Dametto era molto conosciuta nel mondo del ciclismo: da sempre seguiva le gare insieme al marito. La sua morte ha lasciato nel dolore Roldano, le due figlie e i carissimi nipotini. La cerimonia funebre avverrà in forma privata, come previsto dalle restrizioni imposte dall'emergenza saniataria.



