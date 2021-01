Chiuso il passo San Boldo per caduta massi

TREVISO/BELLUNO - La strada provinciale n.635 è chiusa nel tratto che affronta il passo "San Boldo", nel Trevigiano, per la presenza di massi sulla carreggiata. Il movimento, probabilmente innescato dal ghiaccio o dal passaggio di fauna selvatica, è ancora in corso e sono in atto sopralluoghi da parte di personale della Provincia. Attualmente il collegamento con il bellunese da questo quadrante della Marca Trevigiana è dunque interrotto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA