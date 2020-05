Sequestrata dai Nas la casa di riposo Claudia Augusta: è abusiva

CASALE - I Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Treviso hanno sequestrato la casa di riposo “Home Claudia Augusta” di Casale sul Sile. Il provvedimento è stato emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Treviso, Marco Biagetti, su richiesta della locale Procura della Repubblica che ha recepito integralmente gli esiti dell’attività di indagine svolta dai militari che avevano accertato il mancato rilascio dell’autorizzazione all’esercizio a residenza per anziani.



L'accertamento era stato effettuato nel corso dell’ispezione del 20 dicembre scorso ed era stata documentata la presenza di 35 anziani tra i 69 ed i 99 anni, 33 dei quali non autosufficienti, del certificato prevenzione incendi e l’omessa comunicazione degli alloggiati all’autorità di pubblica sicurezza. L’immobile è stato affidato in custodia al sindaco di Casale sul Sile che, tramite i dipendenti dei servizi sociali e le competenti Usl, dovrà provvedere alla ricollocazione di 29 anziani tuttora alloggiati.



Ultimo aggiornamento: 17:30 © RIPRODUZIONE RISERVATA