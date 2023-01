Capretta nasce nel gregge, ma si perde e si incastra sotto una siepe: salvata da un ciclista

La mamma stava pascolando assieme al suo gregge quando ha partorito. La capretta, quando il gregge si è spostato, non ha tenuto il passo e, impaurita, si è rifugiata sotto una siepe in via Trieste a Villorba rimanendo però incastrata. A notarla un ciclista di passaggio che ha fatto scattare l'allarme avvertendo poi il Comune. Ed è così scattata la gara di solidarietà per liberarla e prestarle le prime cure. La capretta, in realtà, non era ferita ed è stata accudita fino a quando la ricerca dei pastori da parte della polizia locale ha dato esito positivo. La bestiola ha potuto quindi tornare con la mamma e il gregge.