TREVISO - Passeggiata con il cane in città, Fido alza la zampa su una colonna, sul basamento di una vetrina o su un muro: un impulso naturale per l’incolpevole animale, ma che d’ora in poi rischia di costare caro all’accompagnatore umano che non dovesse pulire. Da lunedì prossimo a Treviso entrerà in vigore un’ordinanza che impone il lavaggio dell’urina canina e prevede una sanzione di 50 euro per il proprietario che non provveda o sia sprovvisto di una bottiglietta o di altro contenitore d’acqua per assolvere alla funzione.



Pipì dei cani, obbligo di pulire

