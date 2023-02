CORNUDA - Cornuda nel mondo è conosciuta anche per l’ornitologia. O meglio: Cornuda è conosciuta nel mondo dell’ornitologia per i continui e ripetuti successi dei suoi allevatori di canarini. Anche quest’anno al campionato del mondo di ornitologia giunto alla 70. edizione che si è svolto a Napoli qualche giorno fa, gli allevatori cornudesi hanno mantenuto le attese e portato il nome del loro paese in cima al mondo. Sergio Gasparetto, Fausto Gasparetto e Valter Vinante sono i tre appassionati allevatori cornudesi che hanno fatto incetta di titoli e medaglie. Nello specifico, Sergio Gasparetto ha ottenuto nella categoria “Norwich” ben 5 medaglie d’oro, 2 argenti e 2 bronzi. Fausto Gasparetto invece nella categoria “Lancashire” ha ottenuto 3 medaglie d’oro e un argento. Infine Valter Vinante che nella categoria “ciuffolotti Messicani” e “canarino del Mozambico” ha ottenuto 2 medaglie d’oro, 2 argenti e 2 bronzi. Una vera e propria incetta di medaglie che ripaga i tre allevatori, che sono anche amici, di tanto lavoro e tanta passione. «Una passione che avevamo da giovani e che abbiamo mantenuto -spiegano soddisfatti i tre campioni mondiali al loro ritorno a casa- ma per arrivare a certi livelli bisogna avere anche tanto tempo da dedicare a questi piccoli volatili». Non si contano infatti le ore che ogni giorno Sergio, fausto e Valter dedicano ai loro pennuti; soprattutto quelli destinati alle competizioni meritano attenzioni speciali e costanti: «Se però arrivano queste soddisfazioni, tutto passa in secondo piano» dicono trionfanti. Aspettando la prossima competizione.