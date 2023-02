TREVISO - Mamady Cisse è l’arbitro che domenica scorsa ha sospeso la partita Bessica-Fossalunga dopo essere stato insultato per il colore della pelle . È n ato in Guinea nel 1987 ed è arrivato in Italia con la precisa volontà di aiutare la propria famiglia e il percorso di studi del fratello gemello diventato poi medico in Francia. Nel 2010 si è sposato . L a famiglia si è allargata a 4 figli . Arrivato poi a Treviso, dal dicembre 2016 è arbitro di calcio alla sezione di Treviso . Dalle gare giovanili alla Seconda categoria , volontà e impegno sono di esempio per tutti. Domenica ha interrotto la partita a pichi minuti dal termine tra lo stupore generale . Una decisione forte quella presa da Mamady Cisse - uomo tra l’altro fortemente impegnato nel volontariato - , che si racconta in questa intervista esclusiva accordata da ll’A ssociazione italiana arbitri (Aia) .

Come è nata la decis i one di sospendere la partita?

« Non è stato facile . A nche prima avevo sentito delle offese, poi verso la fine della gara il tifoso ha replicato ed ho deciso di chiudere tutto lì. Questo è sport che deve essere alla base per divertirci, rispettare le regole e le persone. Le offese arroganti e razziste non vanno proprio bene » .

Si è sentito umiliato?

«Sicuro. Q uelle offese fanno male e non sono certo di insegnamento. A fare l’arbitro mi hanno insegnato solo il rispetto delle regole ma per tutti. Ad un certo momento n on mi sono più sentito sereno » .

Tutti parlano di sospendere le partite in caso di razzismo, lei avuto il coraggio di farlo.

« L ’ ho fatto per dire al mondo dello sport che le partite devono essere divertimento, spettacolo e non insulti. Spero che tutti capiscano. Mi sono detto basta, non ci si diverte più , andiamo a casa » .

Un segnale forte contro il razzismo?

«Esatto. B isogna farlo per il bene dello sport, non solo il calcio. Queste offese non fanno male solo a me , ma a tutti i colleghi e noi arbitri dobbiamo essere di esempio per i nostri giovani » .

Le era accaduto anche in passato subire offese razziste?

« Si in una gara Juniores che avete già ricordato e in altre partite, ma ho anche lasciato perdere poiché arbitrare mi piace, fa parte della mia vita. Ma se io come i mie colleghi rispettiamo tutti , vogliamo lo stesso trattamento» .

Ha pensato a cosa sarebbe successo con la sospensione della partita ?

« Mi sono sentito offeso e insultato . N on ho pensato al dopo se non mandare un messaggio allo sport, ai giovani e ai genitori di non andare in campo o in tribuna per insultare. Lo spettatore deve capirci . L ’arbitro è in campo da solo e deve prendere delle decisioni ed essere nelle condizioni per esprimersi al meglio . G li insulti di questo tipo fanno solo male » .

Lo rifarebbe?

«Se si ripetesse un fatto del genere lo rifarei . Q uesto del razzismo è un virus da estirpare e bisogna dare dei segnali forti » .

Anche i l presidente della Federcalcio Gravina è intervento in segno di solidarietà.

« Ho ricevuto tanti messaggi . M i ha fatto piacere ed è un ottimo segnale . M a già domani non ci si deve dimenticare di tutto ciò . Ogni domenica tanti colleghi subiscono insulti e questo non deve assolutamente accadere » .

La sua passione per arbitrare r esta comunque forte?

« Certamente, non ci sono dubbi . S ono pronto a ritornare in campo anche domani se il presidente Castellino mi designa. Anzi ringrazio il presidente per la fiducia , una persona straordinaria che sa guidare la sezione , e tutti i colleghi » .

Cosa ha trovato nel fare l’arbitro?

« La mia seconda famiglia . U n momento fondamentale . M i ha aiutato a integrarmi, crescere e maturare. Quindi dico di poter restituire ai giovani quello che mi è stato donato . T rasmettendo loro la mia grande passione » .

Che ha trasmesso anche ai figli?

«Decisamen te . A due figli, gemelli di 15 anni, un maschio e una femmina, dirigono nelle giovanile. A tutti dico che la vita va affrontata, presa per mano, invece dei telefonini, confrontarsi e facendo gli arbitri si cresce, ma non vorrei che fatti come questi f acciano svanire la passione e portino all’abbandono » .

D ove vuole arriva re arbitrando ?

« Continuare finch é non mi dicono basta o l’età non me lo consente più . Ma ho ancora voglia di migliorare e magari debuttare in Prima categoria » .

Sarebbe disposto ad incontrare il tifoso e il presidente del Bessica?

« Nella vita bisogna perdonare . A ccetto le scuse che mi sono già state rivolte tramite Il Gazzettino. Se sarà possibile lo farò » .

Parliamo della sua attività di volontariato.