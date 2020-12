Covid in Veneto, il bollettino di Natale: oggi 3.505 nuovi contagi e 50 morti Report - Scarica il Pdf

Coronavirus in Veneto, il bollettino di oggi, 25 dicembre 2020, giorno di Natale. Si è aperta con 2.784 nuovi contagi la giornata natalizia in Veneto, secondo quanto riportato dal report della Regione delle ore 8, ai quali, alle 17, si sono aggiunti 721 nuovi infetti, per un totale di 3.505 contagi. E rispetto al report di ieri, 24 dicembre, alle 17, sono 50 le nuove vittime del Covid nella nostra regione, portando a 5.972 il numero totale dei decessi.

APPROFONDIMENTI IL BOLLETTINO Coronavirus in Fvg, tasso di contagio al 10,7 per cento. Trovati 766... I DATI Covid Italia, bollettino oggi 25 dicembre: 19.037 contagi e 459...

Covid in Veneto

Sono 87.670 i cittadini attualmente positivi al virus, per un totale da inizio pandemia di 235.513 contagi. Il numero delle persone guarite è di 141.871, sempre da inizio epidemia.

Ricoveri e terapie intensive

Sono 2.636 i pazienti Covid positivi attualmente ricoverati in area non critica negli ospedali del Veneto, 349 quelli nelle terapie intensive.

IL BOLLETTINO INTEGRALE DELLE ORE 8 - SCARICA IL PDF

IL BOLLETTINO INTEGRALE DELLE ORE 17 - SCARICA IL PDF

Ripartizione giorno per giorno casi totali per regione

Casi positivi totali per regioni italiane ultimi 30 giorni

Ultimo aggiornamento: 18:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA