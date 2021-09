TREVISO - Una battaglia lunga dieci anni e costellata di ben sette cause. Il professore e pediatria Angelo Barbato, originario di Treviso, ha vinto contro l’Università di Padova. I giudici del Consiglio di Stato hanno condannato l’Ateneo a risarcirlo di oltre 100 mila euro, circa il 60 per cento degli stipendi non percepiti come docente ordinario del Bo. I FATTI Ma andiamo con ordine. Angelo Barbato era professore associato di Pediatria...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati