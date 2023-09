Expo della birra artigianale a Pregaziol: oltre 60 spine diverse, cibo e buona musica

PREGANZIOL (TREVISO) - Expo della birra artigianale a Preganziol dall'8 al 10 settembre. Una tre giorni in cui la cittadina trevigiana diventerà il "paese della birra" ospitando produzioni brassicole di birrifici e homebrewer per diffondere la cultura del luppolo lavorato in maniera non industriale.

Oltre 60 tipi di birre alla spina artigianali accompagnate da cibo e musica

L'evento, giunto alla sua 13esima edizione, raccoglierà fondi per aiutare associazioni ed onlus del territorio.

Gli appassionati potranno degustare oltre 60 stili di birra disponibili alla spina, ognuna presentata dai loro birrai. Ci saranno le più tradizionali interpretazioni, fino agli esperimenti audaci: in ogni boccale ci sarà l'estro dell'homebrewer. Ma non solo birra, all'Expo ci sarà anche il food con il cibo da strada, spiedo dalla tradizione siciliana, panini gourmet, dolci e gelati artigianali. Il tutto a partire dalle 17 fino al mezzanotte e 30 nelle giornate di venerdì e sabato, mentre domenica 10 settembre, dalle 12 alle 22.30, no stop. Durante le serate, ci sarà anche intrattenimento live. Venerdì 8 settembre alle 21 con dura lex. Sabato 9, alle 21. Domenica 10, degustazione birre e formaggi con Slow Food Treviso.