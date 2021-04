MONTEBELLUNA - Sarà la dottoressa Barbara Barbato il nuovo primario dell'unità operativa complessa di geriatria dell'ospedale di Montebelluna: prenderà servizio dal primo maggio. Una nomina che va a coprire un settore strategico e che viene accolta con soddisfazione in città, in particolare dal sindaco Elzo Severin. «Sicuramente è un bel colpo per il nostro ospedale -dice- me lo auguravo caldamente. La dottoressa Barbato è una persona di...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati