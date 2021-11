CIMADOLMO - Il Covid entra nei bar: chiusi due locali. E ora a Cimadolmo c'è timore visto che si tratta di due degli esercizi più frequentati del paese, sia dai residenti che da persone di passaggio. C'è chi è in ansia e chi invece, per fugare ogni dubbio, si è già sottoposto a tampone per sapere se sia stato o meno contagiato. Intanto il sindaco Giovanni Ministeri ha invitato tutti a mantenere la calma e ad adottare le consuete misure di...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati