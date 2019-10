di Annalisa Fregonese

GORGO AL MONTICANO (TREVISO) - Accerchiato e picchiato con una catena, quelle che si usano per chiudere le bici. È quanto accaduto a un ragazzino del paese, aggredito da unamentre camminava nel sottopasso pedonale in centro. La mamma ha denunciato l’accaduto con un post sul suo profilo Facebook. «Era successo altre volte – racconta la donna – che mio figlio fosse preso di mira perché è uno che se viene provocato reagisce. Ma stavolta parliamo di una catena, un oggetto pesante e contundente. Forse quei bambini neppure erano consapevoli di ciò che avevano in mano. Non oso pensare se fosse stato colpito al volto o alla testa. Ho detto bambini perché sono piccoli, frequentano ancora le scuole elementari».