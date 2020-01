NERVESA - Prende un fuoco un'auto verso le 7 di oggi, sabato gennaio, in via Zateri 7 a Nervesa della Battaglia. Le fiamme si sono estese ad una seconda auto parcheggiata accanto: due squadre dei Vigili del fuoco di Montebelluna sono spento l'incendio e messo in sicurezza i luoghi.

