TREVISO - Venti asili trevigiani sono destinati a chiudere nei prossimi due anni. Il problema del caro-bollette è enorme. Ma prima ancora mancano proprio i bambini. Ora si è scesi sotto quota 20mila: sono in tutto 19.640 i piccoli trevigiani in età da scuola dell’infanzia. Cioè 1.414 in meno rispetto all’anno scorso. Nel 2023 e nel 2024 si scenderà ancora, rispettivamente di 777 e 520. A conti fatti vuol dire 2.711 bambini in meno. Una voragine. Così ai 4 asili paritari che oggi non riapriranno, tra Casier, Morgano, Vedelago e Miane, se ne aggiungeranno inevitabilmente altri. Piove sul bagnato se si pensa che in poco più di dieci anni la Marca ha già perso 29 scuole paritarie e quasi 6.300 bambini iscritti (da oltre 19.500 a meno di 13.300). E solo l’ultimo calo delle iscrizioni ha aperto un buco da 2 milioni di euro. Su tutto questo adesso si abbatte anche la scure dell’aumento dei costi energetici. Rischia di essere il colpo di grazia.

I SEGNALI

Il quadro è emerso nel corso del convegno organizzato dalla Fism di Treviso, la federazione delle scuole materne, che ieri ha richiamato centinaia di insegnanti al Bhr di Quinto. L’associazione ha calcolato una maggiore spesa di 60 euro al mese per bambino. E nessuno vuole pensare di riversarla interamente sulle rette pagate dalle famiglie, oggi in media sui 170 euro al mese. Per ora si parte con le solite rette o con aumenti di una decina di euro. La speranza è che nel frattempo intervenga lo Stato. « Le istituzioni devono attuare le norme esistenti. A partire dalla legge sulla parità scolastica – scandisce Simonetta Rubinato, presidente della Fism Treviso – noi abbiamo ottimizzato il possibile. E continueremo a farlo, prevedendo anche costi standard ed eventuali riorganizzazioni delle scuole. Siamo maestri del risparmio » . Verrà abbassato il riscaldamento per contenere i consumi? « Vedremo le prescrizioni ministeriali, ma non occorre che ci dicano cosa fare per far quadrare i conti. Lo facciamo in automatico – continua – per il resto abbiamo avanzato le nostre richieste. E attendiamo una risposta » .

LA PROTESTA