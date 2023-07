Ariston apre un nuovo stabilimento di 10.000 metri quadrati in Veneto

FOLLINA -ha inaugurato un nuovo stabilimento di Thermowatt Professional da oltre 10mila metri quadri per la produzione di componenti elettriche in Veneto a Follina (Treviso). Lo si legge in una nota in cui viene ricordato che Thermowatt, fondata a inizio Anni 50, è oggi il principale produttore di termostati e resistenze elettriche per il settore degli scaldacqua a livello mondiale ed è tra i leader nella produzione di elementi riscaldanti per pompe di calore, elettrodomestici, applicazioni professionali e industriali.che si è arricchito nel 2013 con l'acquisizione di DhE, oggi Thermowatt Professional, nata nel mondo della refrigerazione, che ha progressivamente sviluppato competenze nell'industria della ristorazione e del catering e in altri settori. «Le radici di Ariston Group sono italiane e l'Italia continuerà ad essere protagonista del nostro futuro» ha affermato il presidente esecutivo Paolo Merloni sottolineando che «Thermowatt contribuisce attivamente alla crescita del gruppo e il suo business è estremamente coerente con il nostro impegno per la sostenibilità, basti pensare al ruolo strategico dell'elettrificazione per la decarbonizzazione». «Poter contare su componentistica di produzione propria, inoltre - conclude - rappresenta per noi un vantaggio competitivo notevole, che siamo determinati a sviluppare».