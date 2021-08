VITTORIO VENETO - Ha preso avvio da Alghero il giro d'Italia in treno di Alessandro De Nardi, 42 anni. Dalla Sardegna a bordo di 79 treni e una nave traghetto ha toccato, in 14 giorni dall'8 al 21 agosto, tutte le regioni italiane percorrendo complessivamente 6.278 chilometri, per fare quindi rientro a casa, in Val Lapisina. Non nuovo a queste imprese, in passato aveva fatto il giro in treno della Germania, De Nardi con eccezione di due treni...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati