Alessandro Benetton: «Sto per affrontare la più grande sfida della mia vita. Siamo la discontinuità»

TREVISO - «Sto per affrontare la sfida più grande della mia vita». Così si presenta Alessandro Benetton, nominato ieri presidente di Edizione Holding, la capogruppo finanziaria della galassia Benetton, e affida il suo messaggio istituzionale a Youtube. «Ho visto un'occasione di discontinuità per reinterpretare l'approccio industriale che ci ha caratterizzato come famiglia nel tempo - dice nel video - quando mi è stata presentata l'occasione di poter avere un peso reale nelle decisioni del gruppo ho scelto di compierla, non voglio stare in panchina, voglio lanciarmi in questa nuova sfida portandomi dietro tutto quello che ho imparato con 21 investiti in trent'anni di lavoro».

APPROFONDIMENTI TREVISO Alessandro Benetton nuovo presidente di Edizione Holding: «La... TREVISO Edizione Holding, nuovo vertice Benetton: Alessandro presidente,...

La visione e l'impegno

In #uncaffèconalessandro, l'appuntamento che ogni giovedì il manager ha con i suoi 22.900 follower, spiega le ragioni del suo impegno e la sua visione. «Ovviamente non sarò solo, lo farò insieme ai miei cugini e a manager qualificati, punteremo sui giovani e sul lavoro di squadra, su innovazione e sostenibilità: anche solo questo video è segno di un primo cambiamento; per tanti in Italia - aggiunge - è assurdo che il presidente di un gruppo di queste proporzioni faccia video per YouTube o per Instagram ed è ancora più inusuale che li usi per fare annunci istituzionali ma questo è sempre stato il mio modo di comunicare». Il manager fino ad ora non ha rilasciato interviste «perché volevo che voi foste i primi a sentirmi parlare di questa cosa provando come sempre ad essere diretto e semplice». «La discontinuità che io e i miei cugini rappresentiamo - ribadisce - sarà un primo passo per riscoprire e ritrovare il carattere innovativo e all'avanguardia che sempre aveva caratterizzato Edizione».