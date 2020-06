TREVISO - «Si è spento in serenità: semplicemente aveva finito la benzina nel serbatoio e da qualche giorno viaggiava in riserva, ma la benzina che aveva in corpo è sempre stata da cento e più ottani». Tocca al figlio Tonino ripercorrere, a nome della famiglia, la vita di Aldo Tognana durante i funerali e così, da ex pilota professionista, conia una metafora automobilistica, «Anche se papà diceva sempre che era lui il migliore a guidare». La corsa dell'ingegnere, industriale e partigiano si è fermata martedì, tre mesi dopo aver compiuto cent'anni. La sua Treviso ieri mattina gli ha tributato l'ultimo saluto terreno.

GLI OMAGGI

Della sua poliedrica attività in campo economico e sociale sono testimonianza i tanti che hanno preso posto a Sant'Antonino. Il sindaco Mario Conte e il suo predecessore Giovanni Manildo, l'assessore Sandro Zampese, il presidente del consiglio comunale Giancarlo Iannicelli e diversi consiglieri, la presidente di Assindustria VenetoCentro guidata da Tognana dal 1976 al 1981 Maria Cristina Piovesana insieme al direttore Giuseppe Milan e alcuni colleghi imprenditori, da Remo Mosole a Giorgio Rossi, presidente di Coin. E poi la segretaria Cisl Cinzia Bonan, le delegazioni dell'Anpi, dei Volontari della Libertà, del mondo della Resistenza per rendere omaggio al combattente nella lotta di liberazione dal fascismo. E ancora i rappresentanti di società ed enti sportivi e culturali, a cui non ha mai fatto mancare il suo sostegno. Tutti si sono stretti ad Antonio e alle sorelle Alessandra, Maria Luisa, Elisabetta, Cristina, ai tanti nipoti e agli altri parenti. La moglie Linda, 99 anni, conosciuta nel 1940 e con cui ha condiviso 73 anni di matrimonio, è rimasta a casa, poco distante. Tognana aveva dato appuntamento a tutti la prossima primavera per il centenario della moglie: «Uno dei pochi impegni che non ha onorato ha sottolineato il figlio . Non esiste una buona età per andarsene, ora ci sentiamo tutti svuotati. Anche per papà, nonostante il suo secolo di vita, gli anni sono passati velocemente lasciando bellissimi ricordi, pur intervallati da qualche triste realtà». Dalle sue parole, da quelle della nipote Maddalena e di Luigi, figlio di una delle sorelle, ne è emerso il lato intimo. Il padre presente nonostante i molteplici impegni, «Esigente e severo, ma neppure troppo». La passione per lettura, concretizzata in una biblioteca personale con oltre 5.600 volumi, ma anche per le barzellette, per le quali aveva memoria infallibile. Il nonno speciale, che anche da lassù continuerà «Ad indicarci la strada migliore». Lo zio che non faceva mancare «L'aiuto concreto nelle difficoltà, l'ascolto attento, il consiglio mirato, magari alleggerito da una battuta». Il parroco don Roberto Macatrozzo ne ha messo in risalto la fede, «Fervida, ma mai esibita».

L'AVVERSARIO

Nel 1994 Tognana fu candidato sindaco per il centrosinistra. Giancarlo Gentilini, che prevalse al ballottaggio in quelle comunali inaugurando il suo ventennio amministrativo, ha ribadito come, al di là del contrapposizione politica, tra loro vi furono sempre amicizia, profonda stima e soprattutto grande amore per Treviso e i trevigiani: «Per me la città è un mosaico composto dalle tessere di tutti coloro che hanno lasciato un segno del proprio passaggio: ora in questo grande quadro, risplende anche la tessera di Clarimbaldo» ha sottolineato lo Sceriffo. Francesco Tessarolo, presidente nazionale delle Federazione Italiana Volontari della Libertà, recita la Preghiera del ribelle. Poi la bara, coperta da un cuscino di rose bianche, raggiunge il carro funebre. Gli alfieri si irrigidiscono sull'attenti innalzando i labari, mentre la tromba suona il silenzio per gli onori al comandante Aldo. Così Treviso dice addio ad uno dei suoi cittadini di spicco.

