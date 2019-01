Ultraleggero "muto": si levano i caccia e lo affiancano sui cieli del Veneto

ISTRANA - Decollo velocissimo, con procedura di massima allerta, oggi pomeriggio dalla base di Istrana per due caccia F-2000 Eurofighter dell'Aeronautica Militare. I due caccia hanno intercettao un velivolo ultraleggero che, decollato dall'aviosuperficie di Torre Alfina presso Viterbo, e in rotta con destinazione Bolzano, non aveva effettuato le necessarie comunicazioni radio con gli operatori addetti al controllo del traffico aereo. Gli Eurofighter hanno intercettato il velivolo sopra i cieli del Veneto, dove hanno identificato l'aeromobile civile. L'equipaggio, affiancato dai due caccia, ha prontamente ripristinato i regolari contatti radio con gli enti del traffico aereo, e i due caccia sono rientrati alla base.

