10eLotto, la fortuna bacia Resana: vinti 260mila euro. Lotto, colpo da 50.000 euro a San Martino

RESANA - Grande festa a Resana, in provincia di Treviso, dove sono stati centrati un 7 Doppio Oro da 250mila euro e un 6 da 10mila euro, per un totale di 260mila euro. L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito 23,4 milioni di euro, per un totale di 797 milioni da inizio anno.

Lotto, a San Martino di Lupari un colpo da 50mila euro

È stata centrata a San Martino di Lupari, in provincia di Padova, la vincita più ricca nell'estrazione del Lotto di giovedì 17 marzo. I 50.596 euro sono stati vinti grazie a una giocata da 5 euro sulla ruota di Firenze. L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito oltre 6,2 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 223,1 milioni dall'inizio dell'anno.