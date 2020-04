Sette nuovi decessi, la provincia di Trento non vede un rallentamento

TRENTO - Trentino ancora in fase ascendente o comunque fortemente preoccupante. Lo dicono le cifre del contagio e dei decessi, che hanno superato la quota di duecento, illustrate dal presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, nel corso del consueto appuntamento in streaming sulla situazione dell'epidemia da Covid 19 in Trentino. «I dati di oggi dicono 7 nuovi decessi, ancora un numero importante, mentre i contagi sono 58, in calo rispetto a ieri, 55 verificati con tampone e 3 senza. Il totale di persone in terapia intensiva è 80, un dato stabile. Numeri che comunque ci dicono che dobbiamo tenere alta la guardia. Sentiamo di una stabilizzazione a livello nazionale, ma se allentiamo al presa poi il contagio riparte è perciò dobbiamo esser consci che si tratta di stabilizzazione e non della soluzione della malattia».

Ultimo aggiornamento: 20:30

