Terremoto al Delta Group Volley: esonerato coach Battocchio alla vigilia dei play-off

PORTO VIRO - Terremoto in casa Delta Group volley Porto Viro. La società che ha concluso al terzo posto la stagione regolare del campionato di serie A2 di volley maschile ha esonerato alla vigilia dei play-off l'allenatore Matteo Battocchio, coach anche dell'Italia under 20 campione d'Europa. La motivazione sarebbe legata ad accordi presi dal tecnico con un'altra società per la prossima stagione, sentiti come un "tradimento" dal club polesano.

Ecco il comunicato ufficiale della società.





Il Delta Volley Porto Viro comunica che Matteo Battocchio è stato temporaneamente sollevato dall’incarico di responsabile tecnico della prima squadra, la Serie A2 Delta Group. Il provvedimento ha effetto immediato e si protrarrà sino alla conclusione della stagione sportiva 2022/2023.

La società ha assunto questa decisione per tutelare la serenità degli atleti e di tutto l’ambiente di lavoro in un momento molto importante e delicato del campionato.