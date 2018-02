Coppia di ragazzini con bimbo di 4 mesi evade per tornare in Romania: presi sull'A13

BOLOGNA - Una giovanissima coppia di romeni, condannati per alcuni furti ed evasi dalle rispettive comunità, è stata rintracciata dalla Polizia Stradale di Altedo. I due, lui 18 anni appena compiuti e lei 17, insieme al loro bambino di 4 mesi, erano a bordo di un pullman partito da Napoli e diretto in Romania. Dal centro operativo della Stradale era arrivata la segnalazione che la coppia era a bordo del mezzo che è stato rintracciato sull'A13 Bologna-Padova in comune di Rovigo.



I poliziotti, saliti sul pullman, hanno individuato il 18enne, condannato dal Tribunale per i minori di Napoli lo scorso anno per diversi colpi messi a segno in centri commerciali in Irpinia. Era evaso da una comunità ad Atripalda, in provincia di Avellino, e come lui la 17enne, da accertamenti risultata essere la moglie, che si era allontanata dal domicilio dove era stata affidata dopo la stessa condanna del marito.



Il 19enne è stato scortato dalla Polizia Stradale fino al carcere minorile di Avellino, la ragazza e il bambino sono stati accompagnati nella comunità polesana di Corbola, in provincia di Rovigo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA