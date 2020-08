Festival Cello City, fino al 6 settembre, Rovigo "capitale del violoncello"

ROVIGO - Al via oggi il festival Rovigo Cello City con la masterclass di violoncello tenuta dal maestro Gabriele Geminiani, e realizzata in collaborazione con il Conservatorio Venezze.

Nato anche per valorizzare un'eccellenza del territorio, la scuola violoncellistica rodigina, ha costruito il suo successo intorno all’idea originale di far suonare i giovani talenti emergenti accanto ai maestri e ai celebri ospiti presenti durante la rassegna. Un’idea che raduna ogni anno nella nostra città giovani violoncellisti da tutt’Italia, trasformando per una settimana Rovigo nella “capitale italiana del violoncello”.

Geminiani si esibirà domenica sera nel concerto inaugurale in veste di solista, e alla guida dell’ensemble del festival, i Violoncelli di Rovigo Cello City. Intanto sono dodici i giovani violoncellisti, selezionati dalla direzione artistica tra le tante domande pervenute quest’anno da tutt’Italia, che ogni giorno si alternano nelle lezioni presso l’Auditorium Tamburini, per perfezionare sotto la guida del maestro Geminiani lo splendido repertorio solistico del violoncello, accompagnati al pianoforte da Francesco De Poli pianista rodigino.

Cello City è sponsorizzato da Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, Fondazione Banca del Monte di Rovigo, Ministero per i beni e le attività culturali, Regione, Accademia dei Concordi, Conservatorio di Musica Francesco Venezze di Rovigo, Asolo Musica, Rotary Club Rovigo, Asm Set, Voxlion e Radio Padova, con il patrocinio del Comune di Rovigo e della Fondazione per lo sviluppo del Polesine in campo letterario, artistico e musicale.

Tutti i concerti e gli eventi del festival sono a prenotazione obbligatoria con preassegnazione gratuita del posto a prenotazioni@rovigocellocity.it. Per gli eventi di domenica 6 settembre prenotazioni su www.festivaloperaprima.it















