BADIA POLESINE - Torna Versi in abbazia, il concorso nazionale di poesia dedicato alla memoria di Clemente Quaglio. Anche per il 2024 l’amministrazione comunale, in collaborazione con il Comitato della Biblioteca civica “Bronziero”, ha deciso di confermare la rassegna gratuita a tema libero. «Il premio è nazionale, pertanto la partecipazione è aperta a tutti e il termine per la consegna dei componimenti è fissato a giovedì 29 febbraio – fanno sapere gli organizzatori –. Sono coinvolti gli appassionati nella sezione adulti, i giovani under 21 e gli istituti scolastici delle classi della scuola primaria e della secondaria di primo grado. La giuria sarà costituita da cinque membri e verrà formalizzata il giorno successivo alla chiusura del concorso».

I DETTAGLI

Il concorso, giunto alla sesta edizione, conferma l’articolazione in quattro sezioni - A, B, C e D - rispettivamente assegnate ad adulti, under 21, classi della scuola secondaria di primo grado e della primaria. I componimenti dovranno pervenire entro la mezzanotte del 29 febbraio, mentre i dettagli per aderire sono contenuti nel bando di concorso da poco pubblicato.

I partecipanti potranno consegnare le poesie seguendo varie modalità: a mano, direttamente in biblioteca civica nella sede di via Cigno in Vangadizza, tramite spedizione postale o via mail secondo le disposizioni del bando. La giuria indicherà tre finalisti per ogni sezione e potranno essere premiati, con menzione speciale, altri autori. Ai vincitori delle sezioni A e B verranno assegnati premi del valore di 200, 100 e 50 euro che andranno rispettivamente a primo, secondo e terzo classificato e a cui andrà aggiunta una targa al merito, mentre per quanto concerne le categorie C e D, dedicate alle scuole, la classe prima classificata otterrà 250 euro e una targa, mentre secondi e terzi porteranno a casa un attestato e una targa al merito. Inoltre, alle menzioni di tutte le categorie, verrà consegnata una targa al merito e alle scuole partecipanti verrà fornito per classe un attestato di partecipazione.

LE PREMIAZIONI

La cerimonia di premiazione è già stata definita e si svolgerà sabato 18 maggio alla Vangadizza. «I risultati del concorso – precisa il bando - saranno pubblicati sul sito del Comune di Badia, nei relativi social e con un avviso in biblioteca a partire dal lunedì successivo la cerimonia di premiazione. I finalisti e gli autori segnalati saranno informati con anticipo rispetto al giorno della premiazione, a mezzo mail o telefono». Una nota particolare, infine, per il cittadino illustre di Villa D’Adige Clemente Quaglio, cui è stata dedicata la rassegna. Nato nel paese nel 1872, a San Paolo del Brasile fondò una scuola sperimentale in qualità di esperto di pedagogia e psicologia, e morì nel 1948 nella città brasiliana. L’evento è promosso dall’assessorato alla Cultura e dal Comitato biblioteca, con il patrocinio di Regione e Provincia.