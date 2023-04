ADRIA - Vandali di nuovo in azione in città. A finire nel mirino ancora una volta è stato il bar automatico, l’angolo Break Time 24h, l’oasi di ristoro dotata di due distributori automatici di bevande calde, bibite e snack di corso Vittorio Emanuele II, a due passi da ponte Castello, in pieno centro cittadino. Il titolare ieri mattina nel rifornire le macchinette e nel fare le pulizie, si è dovuto arrendere alla triste realtà trovando uno dei distributori fuori servizio. Il vetro era completamente sfondato: dal distributore usciva una molla, sul pavimento era presente una pioggia di vetri e sugli scalini di accesso al punto ristoro era ben visibile una pietra, o meglio un pezzo di marmo staccato da qualche scalino o cornicione, che dovrebbe essere stato usato per la spaccata.



DISTRIBUTORE DISTRUTTO



Ci si troverebbe di fronte a una cosiddetta bravata dal momento che la maggior parte dei prodotti in esposizione per la vendita, ieri alle 7, quando la notizia ha iniziato a circolare in città, erano ancora al loro posto. Non è escluso però che chi ha agito sia stato disturbato e sia fuggito prima di portare a compimento la propria azione o si sia addirittura tagliato. La stessa situazione si era verificata anni fa quando il titolare con del nastro carta era stato costretto a sigillare l’apertura del locale e affiggere due cartelli bene in evidenza. “Tutto fuori servizio per atti di vandalismo. Grazie” recitavano i cartelli. Difficile quantificare i danni. Le telecamere posizionate su ponte Castello, comunque, potrebbero aver immortalato l’autore o gli autori del vile gesto.



EPISODI RIPETUTI



Un altro colpo duro per l’immagine della città che fa il paio con altre situazioni verificatesi in queste ultimi giorni ai danni dei manifesti elettorali. Più che di azioni legate al mondo della politica, screzi tra opposti schieramenti, ci si troverebbe di fronte a semplici atti vandalici. Non è stata una settimana facile per la città sotto questo fronte, dal momento che ci sono stati episodi di altri vetri in frantumi, in questo caso di auto. In varie zone della città si segnalano finestrini rotti, tergicristalli, specchietti fuori uso, loghi strappati e gomme bucate. Due le auto che hanno subito i danni più consistenti con proprietari costretti, dopo una solenne arrabbiatura, ad aprire i cordoni della borsa ed a rivolgersi a una carrozzeria per far sostituire i vetri mandati in frantumi o le parti meccaniche fuori uso. Difficile parlare di furti o di tentati furti dopo quello che è accaduto negli ultimi giorni dal momento che dalle auto sarebbe sparito poco o nulla.



AUTO DANNEGGIATE



ll modo in cui sono state colpite le vetture, non tutte le auto presenti in zona sono state visitate, e il fatto che al loro interno non ci fosse nulla, fa propendere più per un atto vandalico di una banda di giovinastri, un tentativo di ammazzare la noia, che una vera e propria spaccata per rubare all’interno delle vetture. Tutte situazioni che fanno il paio con i furti o tentati furti accaduti in città nelle scorse settimane a danni di adolescenti e adulti minacciati con il coltello. Situazioni che la scorsa settimana hanno portato le Forze dell’ordine a intensificare i controlli nella comunità.



