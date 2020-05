Compra sul web un angelo della Thun per 80 euro ma la venditrice si volatilizza

ROVIGO - Truffa via web per una 31enne di Rovigo, vittima di un raggiro che l'ha indotta a effettuare una ricarica PostePay a favore di una donna 40enne delle provincia di Foggia. Quest'ultima, ora denunciata in stato di libertà dai carabinieri della stazione di Canaro dopo appropriata attività di indagine, aveva cercato di vendere alla rodigina una statuetta “angelo” della Thun, pubblicizzata sul sito internet “subito.it”. L'acquirente aveva accreditato sulla carta di credito postale della foggiana la somma di 80 euro. Ma l'oggetto della trattativa non era mai stato inviato alla destinataria.





