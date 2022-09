ROVIGO - Non stadi, ma piccoli gioielli. Il Polesine si mette in mostra sfruttando le risorse antiche del territorio, proponendo un modo diverso di fare cultura. È il pensiero del presidente della Provincia, Enrico Ferrarese, che insieme a Lucia Ghiotti (consigliere provinciale con delega alla C ultura) e a Roberta Benedetto (presidente del c omitato Fita di Rovigo), ha presentato “Teatro per casa”. Si tratta della terza edizione dell’evento, una rassegna teatrale itinerante, ospitata in dimore storiche sparse sul territorio. Residenze antiche, a volte non troppo conosciute e scelte proprio per questo, per ritrovare la propria origine, riscoprendo il modo di vivere nel passato, in ville disseminate nel territorio della provincia, dall’Alto al Basso Polesine. È proprio in campagna che grazie a questo progetto che vede la sinergia di Provincia, Fondazione Cariparo, Regione, Fita e proprietari delle ville, si riscoprono luoghi fino a oggi ancora poco valorizzati.

La rassegna, cinque appuntamenti della domenica pomeriggio, è stata ideata per incentivare la conoscenza e l’amore per il patrimonio locale, per incoraggiare i proprietari a mettere a disposizione luoghi ricchi di storia e arte, ma anche per evidenziare il delicato tema della difficile conservazione, tutela e fruizione pubblica. « Abbiamo scelto i luoghi per i cinque appuntamenti dando la priorità a quei comuni che per questioni di spazio non hanno potuto essere inseriti nella manifestazione estiva Tra v ille e g iardini », ha spiegato Ghiotti . «S iamo felici e orgogliosi di promuovere e coordinare questa iniziativa, affinché si rinnovi di anno in anno con sempre più contenuti », ha sottolineato Ferrarese.



IL CARTELLONE



Gli spettacoli dal vivo, tutti a partire dalle 17, riguardano il 2 ottobre la b archessa Carrer-Contarini di Porto Viro, con lo spettacolo “ Molière e Goldoni: la donna è di scena ” , a cura della compagnia teatrale Fuori di scena di Rovigo; il 9 ottobre sarà la volta di villa Anconetta, a Loreo, con lo spettacolo “ Il mistero del Visentin Narciso ” , di Gianni Sparapan, con la compagna Proposta t eatro c ollettivo di Arquà Polesine; a seguire, il 23 ottobre, palazzo Diani di Bergantino vedrà la compagnia Cic El Canfin di Baricetta con “ St’altro fiolo . P iccolo dramma polesano ” , liberamente tratto da “ L’altro figlio ” di Luigi Pirandello; il 30 ottobre palazzo Malmignati di Lendinara accoglierà L’allegra compagnia di Loreo in “ Delitto in villa ” , progetto teatrale a cura di Roberta Marcolongo; infine il 6 novembre, ultimo appuntamento a villa Grimani-Calergi di Canaro, con la compagnia La bottega delle a rti di Villa Bartolomea (V erona ) con “ Vizio in maschera ” di Alex Faccio. Gli spettacoli, della durata di 45 - 50 minuti ciascuno, sono gratuiti. Per prenotazioni e informazioni: 349 / 4297231, 340 / 1045590 o teatropercasarovigo@gmail.com.