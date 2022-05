Officine Moda: riaperta l'azienda di sole donne che ha creato abiti anche Beyoncè

STIENTA - Chissà se Beyoncè sa esattamente dove si trova il paese di Stienta. La domanda nasce spontanea soprattutto in seguito al bel momento di festa che ha visto, protagonista l'inaugurazione di PM Officine Moda. E, tra le particolarità che sono state evidenziate, vi è anche l'orgoglio di avere realizzato un abito proprio per la star internazionale, Beyoncè. Durante la cerimonia, la consigliere regionale Laura Cestari, intervenuta portando anche il saluto dell'assessore regionale Cristiano Corazzari, in trasferta istituzionale all'estero, ha precisato: «Questa è l'immagine del Polesine che riparte».

Cestari ha, quindi, aggiunto: «Tenacia e passione sono termini femminili, così come quella voglia di ripartire e rimboccarsi maniche dopo le tante difficoltà soprattutto degli ultimi due anni. La Regione crede, sostiene e scommette sul lavoro femminile ed è attenta a questa tematica come testimonia anche l'Osservatorio sull'occupazione femminile e giovanile».



ORGOGLIO

All'inaugurazione era presente anche il presidente della Provincia e sindaco del centro altopolesano, Enrico Ferrarese che ha aggiunto: «La cerimonia di oggi è motivo di orgoglio per il territorio ma anche un importante segnale di rilancio e ripresa. Le istituzioni, tutte, sono vicine e al vostro fianco».

Molte le persone che sono intervenute all'iniziativa che vede protagoniste ben 70 lavoratrici: le titolari di Piemme Officine e Parma Moda Francesca e Giovanna Bertagna, il direttore operativo Elena Massimino, il responsabile del ciclo operativo Domenica Romanello e l'AD del gruppo Florence Attila Kiss. Inoltre: il comandante della locale stazione dei Carabinieri Alessandro di Manna, il parroco di Stienta don Giancarlo Berti e una rappresentanza della Croce Blu di Gaiba e dell'Associazione Nazionale Carabinieri di Castelmassa Molto bello l'intermezzo musicale a cura della professoressa Loredana Romanato con servizio di service di Gianluca Bolognesi.