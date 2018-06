Chef di Badia Polesine stroncato da un malore facendo jogging in spiaggia

I dettagli nell'edizione di Rovigo de Il Gazzettino di sabato 30 giugno

BADIA POLESINE - E' morto facendo jogging in spiaggia insieme al suo cagnolino., 46 anni, originario di, è stato stroncato da un infarto questa mattina a, a Marsascala, nei pressi di Zonqor Point.Mascellani, molto noto a Badia e a in Polesine per la sua attività di cuoco e barman in molti locali, gestiva da qualche anno a malta l’