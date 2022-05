ROVIGO Il prossimo anno il Rovigo Calcio festeggerà i 130 anni dalla fondazione, essendo nato il 28 aprile 1893: è una delle società calcistiche più vecchie d’Italia. Per questo motivo, per cercare di arrivare alla festa di questo importante traguardo, la dirigenza del club di viale Tre martiri, dopo avere vinto il bando di assegnazione dello stadio Gabrielli, sta pensando a quelli che saranno i lavori più urgenti da fare per rendere l’impianto per il calcio più importante del Polesine, adeguato a celebrare la storica ricorrenza.

PATRIMONIO A PEZZI

«La vecchia tribuna dovrà essere messa in totale sicurezza, visto che cadono, dalla parte dello spogliatoio degli arbitri, parte di finestre e mattoncini - spiega il direttore generale del Rovigo, Andrea Bimbatti - una volta che prenderemo pieno possesso dello stadio, faremo tutti gli accorgimenti necessari per evitare che si verifichino pericoli. A parte il costo esoso di rimettere in uso la tribuna, essendo tra l’altro vincolata dai Beni ambientali, non è una delle nostre priorità, avendo individuato tanti altri lavori da fare. Il progetto del recupero e riutilizzo risale ancora alla giunta comunale guidata da Paolo Avezzù, che aveva messo da parte dei soldi per intervenire e destinarla a nuovi spazi. Poi come spesso avviene nei Comuni, la cifra è stata dirottata verso altri progetti».

ALTRE OPERE

La società presieduta da Monica Umberta Nale è in attesa di firmare il contratto con il Comune, in qualità di vincitrice del bando emesso a febbraio dall’Ufficio appalti. «Tutto è in itinere, in attesa di procedure burocratiche, dato che servono le firme di tutti i soci, oltre ai documenti - prosegue Bimbatti - tra i lavori più urgenti di sicuro c’è quello legato ai serramenti, le porte degli spogliatoi delle formazioni giovanili. Si tratta di un problema atavico, che non dipende certo dall’attuale amministrazione comunale, dato che mancano altri spogliatoi, essendocene solo quattro. Per le gare ufficiali ne servirebbero altri due. Nell’ambito dei piccoli interventi, anche la società metterà del suo. Nella parte del blocco D sarebbero da fare gli altri spogliatoi. Anche l’implementazione dell’impianto di illuminazione va tenuta in considerazione».

L’assessore allo Sport, Erika Alberghini, ha precisato che il Comune si attiverà per predisporre alcuni lavori. «Con l’avanzo di bilancio stiamo pensando di destinare dei fondi, poi valuteremo quelle che sono le cose principali e necessarie da fare. Di sicuro ci sarebbero gli interventi agli spogliatoi e al muro di cinta dello stadio».

RECINZIONE A PEZZI

Bimbatti evidenzia come il muro perimetrale sia cadente, tra l’altro un problema sotto gli occhi di tutti. «Sia nel lato strada di viale Tre martiri, mentre è praticamente assente sul lato di via Stacche. Sarebbe bello fosse realizzato un grande murale, con le varie discipline sportive, dipinte su ogni quadrato, da parte dei ragazzi di Rovigo. Non sarebbe male come idea, anzi sarebbe molto utile, visto che lo stadio si trova proprio nell’ingresso della città, per chi viene da Adria. Abbiamo già programmato l’animazione estiva al Gabrielli, in collaborazione con Pettirosso e le altre associazioni con le quali collaboriamo, per offrire ai tanti ragazzi un’alternativa all’aria aperta, dopo due anni di chiusura forzata. Inoltre ci saranno i vari Open day, destinati ai ragazzini che vogliono iniziare a giocare a calcio».

ATTIVITÀ ESTIVE

I centri estivi al Gabrielli prevedono la pratica di 14 tipi di attività sportive: rugby, calcio, motricità, atletica leggera, danza, karate, nuoto, tchoukball, tennis, equitazione, pallavolo, tiro con l’arco, yoga e golf. Il tutto con personale qualificato, laureati in Scienze motorie, educatori professionali, insegnanti con esperienza certificata. Saranno inoltre programmate gite ogni settimana in nave, allo zoo, nei parchi avventura e acquatici. Previste undici tipologie di laboratori: cucina, recitazione, orto ter, cosmetica, del gesso, arte, pasticceria, musica, canto, difesa personale e pasticceria. Sabato 21, alle 16 sempre al Gabrielli, si terrà la riunione informativa. Per ulteriori domande è possibile chiamare il 340/1995639.