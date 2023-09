ROVIGO - Un servizio necessario per consentire lo svolgimento dell’orario scolastico previsto dal Piano dell’offerta formativa, un rientro scolastico pomeridiano che è stato fatto slittare a non si sa quando, una comunicazione circolata tra i gruppi dei genitori sui social che s arebbe dovut a rimanere riservata, nonostante fosse firmata e protocollata, in cui si punta il dito contro l’amministrazione comunale e l’immediata replica, tramite lo stesso mezzo, del sindaco Edoardo Gaffeo.



I rientri pomeridiani della scuola primaria Pascoli, che fa parte del l’Istituto comprensivo 1, sono diventati un caso. E sploso nel tardo pomeriggio di mercoledì quando sulle bacheche collegate al portale Nuvola, il “registro elettronico”, dei genitori delle classi prime, quarte e quinte, è comparsa una circolare, a firma del dirigente Marco Campini, con la quale si annuncia che i rientri pomeridiani delle classi in questione, che s arebbero dovuti iniziare il prossimo lunedì, non si faranno. Il motivo? A spiegarlo nel documento i l dirigente che senza giri di parole, punta va il dito contro l’amministrazione . «Purtroppo il Comune non ha ancora terminato i lavori di allestimento degli spazi da adibire a mensa e non si è espresso riguardo ad una data di consegna dei locali. Nello scusarmi per il disagio, tengo ad informarvi che questo disservizio non dipende dal nostro Istituto. L’amministrazione comunale è a conoscenza dalla primavera scorsa delle nostre esigenze in termini di spazio dove consumare i pasti prima delle attività pomeridiane e i numerosi solleciti dei mesi scorsi non hanno sortito effetto». La circolare di Campini prosegue chiarendo: le due ore di rientro sono a tutti gli effetti ore di scuola che concorrono a formare le 27 ore settimanali, nell’ora di mensa dalle 13 alle 14 non è consentito portare cibo da casa e consumarlo a scuola, il servizio mensa è organizzato dal Comune e quindi la scuola non ha responsabilità. Mercoledì sera la circolare ha iniziato a circolare suscitando anche una certa rabbia.



LA RISPOSTA



La replica del sindaco Edoardo Gaffeo è arrivata a stretto giro: «Ritengo doveroso segnalare che l’unica parte ancora mancante delle opere di adeguamento della mensa riguarda l’installazione delle zanzariere alle finestre e che è stata prevista entro il giorno 25 settembre. Tutte le altre opere per garantire che la mensa sia fruibile sono già state regolarmente eseguite». Sul punto, Campini non arretra: « È evidente che c’è un problema di comunicazione tra il Comune e i dirigenti scolastici , ma in questo caso specifico ho bisogno di una data certa del termine dei lavori perché devo organizzare un servizio per le famiglie , per cui ci vogliono almeno 5 o 6 giorni. L’addetto del Comune è venuto a prendere le misure delle zanzariere solo pochi giorni fa, la vedo dura che siano montate entro lunedì. Per cui non posso confermare un servizio che rischia di slittare. Tra l’altro la circolare era una comunicazione riservata ai genitori, non avrebbe dovuto essere divulgata altrimenti avrei fatto un comunicato usando toni più diplomatici». Si tratta comunque di un atto protocollato inviato a una larga fascia di utenti.



L’ASSESSORE



Dal canto suo, l’assessore all’Istruzione Benedetta Bagatin, che ha seguito insieme agli uffici e alla dirigente Valeria Orna l’organizzazione dei servizi in capo al Comune, ribatte : « D a luglio ci siamo attivati facendo una ricognizione di tutte le necessità degli istituti comprensiv i in vista del ripristino dei locali mensa post Covid. Abbiamo incontrato la ditta che gestisce l’appalto della fornitura dei pasti e i dirigenti scolastici e in breve tempo sono partiti gli interventi. Il 7 settembre c’è stata una nuova riunione per capire se ci fossero ulteriori criticità ancora da risolvere. La scuola Pascoli necessitava di tre interventi specifici: la tinteggiatura del locale, la pulizia della pavimentazione con un’idropulitrice e l’installazione di zanzariere. I lavori sono stati eseguiti ed entro lunedì saranno completati con le zanzariere , ma non è una situazione tale da non poter avviare il servizio nei tempi previsti. Tra l’altro, segnalazioni di problemi da parte della scuola non ne abbiamo ricevute né ci sono state formulate durante la riunione del 7 settembre. Se poi i problemi sono altri, come la presenza di banchi e arredi da smaltire nel locale adibito a mensa, è bene che ci venga comunicato , perché solo così possiamo attivarci per risolverli. A oggi dal Comprensivo 1 non ci è arrivato niente».