La Supercoppa di rugby si può fare. Innocenti: «Rovigo e Petrarca mandino la richiesta in federazione»

ROVIGO - La Supercoppa fra la FemiCz Rovigo, campione d’Italia e il Petrarca Padova, detentore della Coppa Italia, si può organizzare.

L’ha comunicato il presidente della Federazione italiana rugby Marzio Innocenti nella riunione con i club della serie A Elite.

Una seduta molto animata, secondo le indiscrezione. C’è stato un serrato confronto fra il presidente e il direttore generale del Petrarca Vittorio Munari (suo ex allenatore), una conferma dell’atteggiamento critico dei due club verso la gestione da parte della Fir. Espresso già in un comunicato stampa congiunto dei due club con Valorugby, Viadana, Lyons e nelle dichiarazioni dei presidenti Francesco Zambelli e Alessandro Banzato nella serata del Rotary Club al “Battaglini”.

Proprio da questa serata è emersa la proposta di giocare la Supercoppa, o di trovare qualche iniziativa per compensare le troppe soste della nuova stagione al via il 7 ottobre: una decina su 18 turni di campionato. A gennaio e febbraio le squadre giocheranno solo 4 gare non continuative in 2 mesi.

IL CONTRIBUTO FIR

«Se Rovigo e Petrarca vogliono fare la Supercoppa mandino una richiesta formale, c’è la disponibilità a organizzarla - afferma Innocenti - Come c’è sempre la disponibilità ad ascoltare, e se possibile soddisfare, le istanze dei club. Nella riunione è stato chiesto di spostare il derby Petrarca-Rovigo dalla vigilia di Natale a fine anno ed è stato concesso. È stato chiesto di anticipare da dicembre a ottobre il versamento della prima tranche del contributo annuo della Fir alle società (160 mila euro) e la richiesta è stata accolta».

Contributo dal quale saranno sottratti 30 mila ai club che non utilizzano i permit player federali e non partecipano alla “Cup”, la nuova competizione per le seconde squadre che di fatto sostituisce l’abolita Coppa Italia. Competizione che sta nascendo con molta difficoltà. «Sono 5 le squadre iscritte alla Cup, se arriverà la sesta faremo due gironi da tre. Si giocherà durante le soste del campionato».

Rovigo e Petrarca possono quindi tradurre in realtà l’idea della a Supercoppa. Un derby in più al rugby italiano non può che far bene. In passato se ne sono giocate solo 4 edizioni, fra il 2006 e il 2009, Se l’era inventata la Lire (Lega dei club) che gestiva al meglio la stagione ed è un peccato sia sparita. Due le ha vinte il Benetton Treviso, una a testa Montepaschi Viadana e Overmach Parma. A chi toccherà la quinta?