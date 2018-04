Via Forlanini, velocità da record: 216 all'ora. Ma le multe non scattano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ROVIGO - Velocità massima rilevatavelocità media che sfiora gli 80 chilometri l'ora. Eppure il limite, in via Forlanini, è ben più basso: 60 chilometri orari, 50 in area urbana. E non è l'unico record di viastrada che è oggetto di monitoraggio dei flussi di traffico dal 2013 in virtù di uno studio congiunto tra Provincia e Comune di Rovigo che, in sostanza, registra tutto ciò che scorre sulle strade intercomunali.Il rilevamentoa un dispositivo che scatta foto e invia verbali di contestazione, ma si limita a registrare cosa succede tutti i giorni lungo la strada provinciale per trarne delle statistiche utili in fase progettuale per la viabilità e la sicurezza urbana. La velocità media delle auto è di 76 chilometri orari e questa tipologia di veicoli rappresenta anche la stragrande maggioranza del traffico in transito. Sono ia far registrare la velocità massima rilevata proprio nelle scorse settimane: 216 chilometri orari. Ma anche inon scherzano: autoarticolati sorpresi a oltre 100 km all'ora...