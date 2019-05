Rapina nella sala slot: 4 indagati. E la commessa fu loro complice

ROVIGO - Quattro persone sono indagate, a chiusura delle indagini da parte dei Carabinieri di Rovigo coordinati dalla locale procura, per una rapina avvenuta ai danni in un bar sala da gioco per un bottino di 65mila euro.



Il fatto è avvenuto nel settembre del 2018 quando la commessa del bar sala giochi aveva denunciato la rapina fatta da un uomo che l'avrebbe colpita facendola svenire. I successivi accertamenti hanno permesso ai militari di ricostruire la vicenda in modo diverso dalla testimonianza. Di fatto la donna, in accordo con due uomini, avrebbe simulato l'aggressione aiutandoli a prelevare il denaro. Nel corso degli accertamenti, oltre a trovare materiale di prova durante una serie di perquisizioni, i Carabinieri hanno individuato anche una quarta persona che avrebbe aiutato i tre. I quattro indagati sono tutti di origine moldava.

