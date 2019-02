La denuncia: «Frazioni della città lasciate nell'abbandono più totale»

di Andrea Gardina

ROVIGO - Una situazione allarmante in uno: è quella delle, a cominciare da Grignano Polesine, denunciata dal consigliere comunale della lista civica Menon, Mattia Milan.«Se le strade che portano al governo della città sembrano fumose, lastricate di dubbi e perplessità - attacca Milan con chiaro riferimento alla situazione di stallo delle ultime settimane dell'Amministrazione Bergamin dopo l'azzeramento della giunta -, quelle che portano alle nostre case, scuole, al lavoro, sono in condizioni terrificanti».Non le manda a dire il consigliere dell'area Menon che critica la gestione delle frazioni da parte di Palazzo Nodari, replicando a chi vede l'attuale sindaco come protagonista della storia del capoluogo, volendo titolare il capitolo Le frazioni abbandonate, parte finale o almeno così spera Milan, riproponendo la querelle che ormai da mesi attanaglia Cantonazzo e Granzette, i cui residenti sono intervenuti con tanto di incursione in consiglio comunale per esprimere il proprio malcontento per una strada bloccata da mesi e che costringe a incredibili variazioni di tragitto.Non va meglio, tuttavia, nelle altre zone direttamente collegate al centro, con gli annosi problemi delle buche ma non solo.