Anna Tatangelo, "sosta" di 20 minuti al centro commerciale con i fan in coda

di Marco Scarazzatti

La cantante partenopea invitata al centro commerciale La Fattoria si è presentata in tuta fermandosi venti minuti «Seguitemi sui social e con il mio tour», ha detto ai tanti fan arrivati per farsi firmare il cd e a portarle anche regali.Pubblico folto, ma inferiore alle attese per la cantante, nella piazzetta centrale del. La cantante napoletana è arrivata attorno alle 17.30 e. Tanti iarrivati per lei e per farsi autografare il cd appena uscito dopo la partecipazione a Sanremo, ma gli organizzatori si aspettavano forse qualcosa in più. Con Ultimo e Ermal Meta, per dire, gli organizzatori avevano dovuto fare gli straordinari. La 32enne cantante di Sora ha firmato una cinquantina di album ad altrettanti fan che li avevano acquistati durante la settimana nel punto vendita di Mediaworld; l'acquisto dava diritto all'accesso privilegiato sul palco.