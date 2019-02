Anna Tatangelo al centro commerciale "la Fattoria" per il nuovo disco

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Saràad aprire i grandi appuntamenti 2019 targati centro commerciale. Domani pomeriggio - 17 febbraio - la cantante napoletana presenterà il nuovo cd La fortuna sia con me e incontrare i fan. Come lo scorso anno, quando alla Fattoria vennero Ermal Meta e Ultimo, si conferma la proposta del centro commerciale rodigino di ospitare cantanti reduci dal Festival di Sanremo.La Tatangelo, 32enne di Sora, alle 16.30, sarà protagonista del firmacopie, un'iniziativa che nel 2018 ha avuto successo e che il direttore Marco Cavallaro, assieme allo staff, ha deciso di riproporre. Chi acquisterà il cd della cantante e showgirl partenopea, nel punto vendita Mediaworld, avrà il pass speciale nella fila dei fan per farsi autografare l'album e fare un selfie con lei.CARRIERA INIZIATA A 15 ANNIGiusto una settimana fa si è conclusa la 69ª edizione del festival della canzone italiana, dove Tatangelo è giunta al 22° posto con il brano Le nostre anime di notte. Vanta otto partecipazioni a Sanremo (dove è arrivata seconda, terza e quarta), con l'esordio nel 2002 a 15 anni, vincendo nella categoria Giovani, grazie al brano Doppiamente fragili. Ha vinto anche due dischi di platino, è stata scelta nel 2004 dalla Disney per duettare con Gigi D'Alessio ne Il mondo è mio, canzone dei titoli di coda per l'edizione speciale home video di Aladdin. È autrice di canzoni, scrittrice, conduttrice televisiva, attrice, giurata a X Factor e Miss Italia. Ha preso parte a Ballando con le Stelle nel 2012 in coppia con Stefano Di Filippo, classificandosi terza e vincendo il premio Boogie woogie. Nello stesso anno ha preso parte a Ballando con te, vincendo la sfida a squadre nel team di Bobo Vieri. Si è pure distinta tra i fornelli, partecipando e vincendo la seconda edizione di Celebrity MasterChef Italia. Il montepremi finale di 100.000 euro è stato totalmente devoluto all'associazione Doppia Difesa e all'ospedale Bambin Gesù di Roma.Sempre domani, con replica la domenica successiva, alla Fattoria si terrà Unisciti a noi, dona anche tu!, raccolta fondi per sostenere la Croce Rossa Italiana. Le donazioni saranno destinate all'acquisto di nuove ambulanze in tutta Italia.