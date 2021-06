ROVIGO - «Per i vandali in piazza XX Settembre le misure di sicurezza non bastano. Serve l’educazione impartita dai genitori». Il sindaco Edoardo Gaffeo, dopo l’episodio dei tre giovani fotografati all’alba mentre si trovavano sopra l’impalcatura del cantiere per il restauro del tempio della Rotonda, lancia un appello alle famiglie. «Il problema dei giovani che adottano comportamenti vandalici e pericolosi per la loro incolumità va...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati