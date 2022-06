ROVIGO - Cassonetti della spazzatura, addio. Da oggi i grandi bidoni della spazzatura collocati ai bordi delle strade dei quartieri San Pio X, Tassina, San Bortolo e Città giardino scompariranno gradualmente e al loro posto entrerà in vigore il sistema di raccolta porta a porta. Entro giugno sui singoli cassonetti compariranno dei cartelli con la scritta “Questo cassonetto sparirà dal...” e vi sarà indicata la data di rimozione. Sulla sede stradale rimarranno i soli contenitori per la raccolta degli indumenti e quelli per i rifiuti pericolosi. Le isole ecologiche, insomma, scompariranno e il capoluogo, progressivamente, secondo un preciso programma pianificato dal Consiglio di bacino che ha anche il compito di controllo dell’operazione, adotterà il nuovo sistema, proprio come avviene ormai da anni nel resto del territorio provinciale e dal 2018 anche nelle frazioni.

La rimozione dei cassonetti è un passaggio cruciale dell’intera operazione di introduzione del porta a porta e fa seguito alla massiccia campagna di distribuzione dei contenitori personalizzati partita da San Pio X intorno alla metà di aprile e allargata, nel giro di poche settimane, anche ai residenti di Tassina e San Bortolo. Distribuzione che è quasi terminata e per questo motivo i vertici di Ecoambiente, rappresentati dall’amministratore delegato Adriano Tolomei e dal direttore tecnico Walter Giacetti, insieme all’assessore Dina Merlo, hanno fatto il punto del percorso che terminerà ad autunno inoltrato, a novembre secondo il programma della società, con l’introduzione dei bidoni a calotta “intelligente” in centro storico, dove la densità abitativa e la presenza di numerosi condomini non consente la raccolta porta a porta.

LA SITUAZIONE

«Aggiorniamo - ha esordito l’assessore Merlo - sullo stato dell’arte del sistema di raccolta porta a porta a San Pio X, in Tassina e a San Bortolo, quartieri nei quali è quasi completata la distribuzione dei contenitori e passeremo quindi all’eliminazione graduale dei cassonetti stradali. Tutto sta procedendo regolarmente e i cittadini si stanno dimostrando molto responsabili».

Alle sue parole ha fatto eco Tolomei sottolineando che «è un momento di confronto continuo e di consapevolezza da parte di tutti i cittadini, ma anche di Ecoambiente, alla luce del cambiamento e dello sforzo che stiamo facendo perché siamo di fronte a una svolta radicale e conseguentemente, ogni cittadino è chiamato a partecipare a questa sfida».

Sfida che, come ha sottolineato lo stesso Tolomei, ha l’obiettivo di raggiungere l’80% del tasso di differenziazione dei rifiuti entro il 2023. «Siamo ormai prossimi ad avviare il servizio domiciliare - ha precisato Giacetti entrando nel dettaglio - abbiamo lasciato un po’ di tempo in più, una settimana o 15 giorni, soprattutto ai condomìni. Nei quartieri citati, infatti, un terzo delle utenze si trovano in condomìni con almeno sette nuclei familiari. Questi, in particolare, sono complessivamente oltre un centinaio e in qualche caso sono soggetti a deroghe. Per questo abbiano lasciato alcuni giorni in più agli amministratori per discutere nelle varie assemblee la possibilità di introdurre l’isola all’interno degli spazi condominiali, evitando così l’esposizione dei contenitori personali che viene effettuata singolarmente dagli utenti solo per la frazione non riciclabile. In generale abbiamo investito molto sulla fase di contatto con i cittadini e abbiamo rilevato, tramite le squadre che hanno distribuito i kit, che c’è stata un’accoglienza positiva».

Secondo i dati forniti dal direttore a oggi, complessivamente, l’80% delle utenze di San Pio X, Tassina, Città Giardino e San Bortolo ha ricevuto i contenitori personalizzati, a domicilio o attraverso i punti di distribuzione organizzati nei vari quartieri o ancora, concordando una data di consegna attraverso il numero verde di Ecoambiente, e «restano poche centinaia di utenti ancora da coinvolgere».