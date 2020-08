Coronavirus, positivo e ricoverato al Malattie infettive un altopolesano di 77 anni

ROVIGO - E' positivo al coronavirus e ricoverato in Malattie Infettive a Rovigo, l'ultimo soggetto contagiato scoperto dall'Ulss 5 Polesana. Si tratta di un uomo del 1943, residente in Alto Polesine, ha presentato sintomatologia ed è stato ricoverato dopo l'accesso in Pronto Soccorso a Trecenta. Sono in totale 534 i positivi da inizio epidemia in Polesine.

RICOVERI

Salgono quindi a due i pazienti ricoverati nel reparto di Malattie Infettive dell’ospedale di Rovigo.

In tutte le Strutture del Polesine non si segnalano positività né tra gli ospiti né tra gli operatori.

TAMPONI

I tamponi eseguiti in Polesine sono 73.243 su 29.664 soggetti. Sono 69 le persone attualmente positive e 474 sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva.

@riproduzione riservata



© RIPRODUZIONE RISERVATA