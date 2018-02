Rapinati e sequestrati dai banditi: presi 4 nomadi, uno è minorenne

I carabinieri di Rovigo hanno, residenti nei(Rovigo) e Ferrara, per Tutto ha inizio il 10 giugno del 2017 quando dei banditi incappucciati hanno fatto irruzione in un'abitazione di campagna a Lendinara (Rovigo) . I due coniugi proprietari di 80 e 77 anni sono stati. I banditi dopo aver danneggiato la casa in cerca di una cassaforte che non c'era, se ne sono andati con un bottino di 1.200 euro e un orologio.I due anziani terrorizzati hanno chiamato il 112 e i carabinieri si sono messi subito alla ricerca dei fuggitivi. Al termine degli accertamenti, fra cui diverse perquisizioni nei campi nomadi, i carabinieri, coordinati dal sostituto procuratore Andrea Girlando, hanno denunciato i quattro.