Lutto a Scardovari, un aneurisma cerebrale uccide la 16enne Linda Marangon

PORTO TOLLE Non ce l’ha fatta Linda Marangon, adolescente di Scardovari, colpita una settimana fa da un aneurisma cerebrale e morta a Roma, dove si sperava che un intervento le avrebbe salvato la vita. Aveva compiuto sedici anni a marzo, Linda, una vita davanti che è stata spezzata da una malattia che non le ha lasciato scampo. Linda era stata trovata venerdì 7 maggio priva di sensi, dopo alcuni giorni all'ospedale di Rovigo è stata trasportata al Bambin Gesù per essere operata, ma l'adolescente non ce l'ha fatta. La ragazza lascia la madre Giovanna Tessarin, il papà Sandro ed il fratello maggiore Filippo che le ha dedicato l'immagine di copertina del proprio profilo Facebook con una foto che la ritrae quando ancora era bambina.