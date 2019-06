Morto per una colecisti, tre medici indagati

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

PORTO VIRO - La vicenda che ha avuto per protagonista suo malgrado Carletto Ortolan, morto a 67 anni, mentre era ricoverato alla casa di cura di Porto Viro, non va archiviata. Lo ha deciso il giudice, accogliendo l'opposizione dei familiari all'archiviazione del fascicolo sul decesso su cui la famiglia di Ortolan ha tutta l'intenzione di far luce, volendo accertare se si sia trattato di un caso di mala sanità. Il legale dei familiari alla richiesta di archiviazione, ha restituito gli atti al Pm concedendogli tre mesi per la...