Granchio blu, doppia tappa del ministro Lollobrigida nel Delta

PORTO TOLLE/PORTO VIRO - Doppia tappa nel Delta per il ministro dell'Agricoltura,Francesco Lollobrigida, per fare il punto sull'emergenza granchio blu. Domattina, 7 agosto 2023, sarà anche a Chioggia prima di tornare a Roma in tempo per l'esame della bozza del Decreto Taxi e voli da parte del Consiglio di ministri dove viene autorizzata una spesa di 2,9 milioni di euro a favore dei consorzi e delle imprese di acquacoltura che provvedono alla cattura ed allo smaltimento del crostaceo che ha devastato le lagune.