Porto Tolle. La grande pista di pattinaggio sul ghiaccio per le festività. Domani a Scardovari "Notte di note" e "Festa del bosgato" a Santa Giulia

PORTO TOLLE (ROVIGO) - La pista di pattinaggio più grande del Delta si trova a Porto Tolle. È stata installata in largo Europa a Ca' Tiepolo e sarà operativa sino al 22 gennaio.

Nei giorni festivi la struttura sarà attiva dalle 10 a mezzanotte, mentre nelle giornate feriali si potrà andare a pattinare dalle 14 a mezzanotte. Non solo, domenica 17, a partire dalle 16, ci sarà anche la possibilità di divertirsi con il truccabimbi. E nelle attività commerciali portotollesi si potranno trovare dei ticket che permetteranno di avere uno sconto sul noleggio dei pattini.



LE INIZIATIVE

La pista di pattinaggio è l'attrazione clou del calendario di iniziative "Natale a Porto Tolle" promosso dalla Pro Loco con i Comitati fiera locali, in collaborazione con Macchine Celibi che si occuperà degli eventi dedicati ai bimbi della biblioteca con il sostegno dei commercianti locali. Se il primo fine settimana di eventi, partito all'Immacolata, è stato pieno, quello che sta arrivando si preannuncia ancor più ricco di appuntamenti, su tutto il territorio comunale. Domani sera nella chiesa di Scardovari il Comitato locale organizza "Notte di note", un happening con Andrea Zanellato, Anna Bergamin, Michele Barbuiani, Alessandro Dore, Lang Jundi, Xiao Liangyi e Tobia Mantovani che proporranno una serata con brani celebri per pianoforte, violoncello, chitarra e voce. A Santa Giulia invece prenderà il via la prima edizione della Festa del Bosgato, organizzata anche qui dal Comitato locale per tre sere, dal 15 al 17 dicembre, e domenica anche a pranzo. Sarà allestito uno stand riscaldato dove poter gustare grigliate e passare qualche ora in compagnia.



«Come Comitato abbiamo voluto dare un nuovo impulso alla nostra frazione e al nostro paese reinventandoci a fronte dell'attuale emergenza in ambito ittico riferisce il presidente Gimmy Folegati - Una nuova sfida che vuole significare la nostra volontà di non fermarci di fronte ai problemi. Si tratta di una manifestazione che poggia sul volontariato e in quanto tale desidera semplicemente essere una nuova occasione di aggregazione per la comunità e di promozione del nostro territorio. Chissà che non possa diventare un nuovo appuntamento della tradizione portotollese. Intanto grazie al Comitato e in bocca al lupo a tutti noi!». Sempre venerdì, dalle 16.30, si svolgerà il tradizionale appuntamento di addobbo dell'albero della biblioteca, mentre sabato, alle 15, tornerà la Babbo Run targata Gruppo podisti Nano Laurenti che si snoderà per le vie del capoluogo.