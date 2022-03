Lavori di fondo al ponte di barche di Santa Giulia, importante per residenti e turisti

PORTO TOLLE - L'amministrazione Pizzoli ha previsto una nuova manutenzione al ponte in barche di Santa Giulia. Si tratta di un intervento del valore di 150.000 euro che trova copertura finanziaria nel più ampio progetto chiamato Lavori di ripristino delle infrastrutture danneggiate dall'evento calamitoso del 12 novembre 2019 per i quali Porto Tolle è risultato assegnatario di 1.310.000 euro derivanti dai circa 4 milioni di euro arrivati alla Regione Veneto dal Fondo per le emergenze nazionali. Come si legge nella relazione generale del progetto definitivo-esecutivo redatto dall'ufficio Tecnico comunale: Durante l'evento climatico il ponte si è danneggiato in alcune parti e per evitare danni maggiori e cercare di evitare altri problemi derivanti dalla mancanza di manutenzione si è deciso di operare un lavoro mirato a risolvere definitivamente le carenze evidenziate.

IL RIPRISTINO

Gli interventi non sono una mera opera di manutenzione, ma azioni volte al totale ripristino della struttura. I lavori che saranno eseguiti sul manufatto riguardano, infatti, il ripristino dei meccanismi delle due rampe che collegano le sponde al manufatto; la sistemazione del sistema di tiranti che mantengono il ponte stabile; la sistemazione degli agganci dei tiranti al ponte; la realizzazione di un sistema di mantenimento in sede dal tavolato; la posa di nuovi gruppi elettrogeni e relative strutture correlate; opere correlate ed elettrotecniche collegate ai lavori citati nonché la riparazione delle barche di calcestruzzo armato. Per realizzare tutto questo è stata previsto un investimento di 106.000 euro a base d'asta per i lavori, comprensivi di 4.000 euro di oneri per la sicurezza non ribassabili, mentre gli altri 44.000 euro rimangono come cifre a disposizione per eventuali imprevisti. Il ponte in barche di Santa Giulia collega la frazione di Porto Tolle con quella di Gorino Veneto, del comune di Taglio di Po, lungo il Po di Gnocca, noto pure come Po della Donzella. Da luglio 2021 le due municipalità hanno stilato una nuova convenzione triennale per la gestione congiunta del ponte.

LA STORIA

La passerella è costruita con natanti in cemento risalenti agli anni '20 del Novecento che furono staccati dai piloni alcuni anni dopo l'inaugurazione, a causa di questo per circa 2 anni Santa Giulia era tornata ad utilizzare il traghetto. In seguito, il ponte fu ricostruito dall'amministrazione provinciale prevedendo però di aprire il manufatto in due parti così che le fiumane potessero scorrere.

Il ponte poggia su 11 impalcati, per l'importanza che riveste anche da un punto di vista turistico l'intervento sarà eseguito su singole coppie di natanti che volta per volta saranno sostituite dalla coppia di scorta esistente. La coppia che necessita l'intervento sarà quindi portata nell'area cantiere realizzata nella zona dei pescatori dopo di che, una volta ultimati i lavori, sarà riposizionava nella proprio sede.